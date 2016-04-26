«Челси» расстанется с Фалькао

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао, который на правах аренды выступает за «Челси», покинет лондонский клуб летом.

По информации источника, представители «Челси» сообщили футболисту, что клуб более не нуждается в его услугах и не собирается выкупать у монегасков его контракт.

Сообщается, что Фалькао получил разрешение на переговоры с другими клубами. Напомним, одним из претендентов на колумбийца считается «Рома».

В нынешнем розыгрыше АПЛ Фалькао провел десять матчей и забил один гол.