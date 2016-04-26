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    Кержаков обвинил в своем уходе из «Зенита» воронежского бизнесмена

    Нападающий «Цюриха» Александр Кержаков обвинил бизнесмена из Воронежа Михаила Сурина в том, что ему пришлось покинуть «Зенит».

    Об этом сказано в заявлении футболиста, которое процитировал адвокат Кержакова Александр Ерошенко в ходе судебного разбирательства по делу о хищении у игрока 304 миллионов рублей.

    «Сурин очернял и втаптывал в грязь мой моральный облик в глазах населения всей страны, в связи с чем моя карьера шла по нисходящей. В итоге я сейчас не в родной команде «Зенит». Из-за нервного напряжения не мог нормально играть, поэтому я потерял премиальные, я потерял предложения и контракты», – привел Ерошенко слова из заявления Кержакова.

    Футболист утверждает, что Сурин обвинял его в мошенничестве, а также в «хищениях у бывшей жены, обворовывании ребенка от первого брака». По мнению Кержакова, бизнесмен намеренно распространял эту информацию в СМИ, среди сотрудников клуба и членов семьи.

    Напомним, Сурин подозревается в том, что обманным путем получил от Кержакова 304 миллиона рублей и распорядился этой суммой по своему усмотрению.Футболист просит суд лишить Сурина свободы сроком на девять лет.

    Источник: ТАСС

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    26.04.2016 19:12
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +988

      опус 2 26 апреля 2016, 22:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Чёта я не понял Он что с бизнесмена бабки хочет срубить за загубленную карьеру ?

      -5
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат > опус 2 26 апреля 2016, 23:41

      Да нет же. Он его за это посадить желает.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 26 апреля 2016, 21:45

      мы все работаем за деньги. У нас время такое , что футболист получает гораздо больше учителя или врача. И это данность Возьми любого из нас. мы бы поступили так же как и Кержаков. Никому не хочется быть обманутыми, даже на 100 рублей. Уж не говоря о 304 млн.

      2
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      Рейтинг: +319

      семенчик 26 апреля 2016, 20:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Только о бабках и думают наши футболеры!!

      -6
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      Рейтинг: +5

      Серега 7585 26 апреля 2016, 20:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -4
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 26 апреля 2016, 20:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну и что? Он украл 304 миллиона у Кержакова,если бы это был простолюдин который за эту сумму всю жизнь пахал на работе ясное дело,но если у Кержакова украли 1/100000000000000 его зарплаты,то это на суд не тянет,скорее всего это он от злости.Так бы он оставил бы эту сумму.Ему насрать

      -15
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      Рейтинг: +979

      TUMS 26 апреля 2016, 19:54

      Чтобы отбить такую сумму адвокату придется попотеть в судах. Удачи.

      0
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      Рейтинг: +9

      XAPAKTEP_ 26 апреля 2016, 19:45

      Блин я из Воронежа и даже не знаю такого бизнесмена Сурина. Саня как ты его нашел йопта?

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > XAPAKTEP_ 26 апреля 2016, 20:11

      если бы у тебя были 300 лямов ,то он бы вмиг нарисовался.. из воздуха!

      1
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      ...
      Рейтинг: +9

      XAPAKTEP_ > кошмарик 26 апреля 2016, 20:15

      304 а не 300 за 4 ляма моей бабушке еще 200 лет нужно жить и мне столько же работать в Воронеже.

      -2
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      Рейтинг: +9

      XAPAKTEP_ > arzamas 26 апреля 2016, 20:17

      Спасибо за просвещение УЧИТЕЛЬ!!!!

      0
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      Рейтинг: +9

      XAPAKTEP_ > arzamas 26 апреля 2016, 20:33

      Вы просто падаете в моих глазах УЧИТЕЛЬ.Вы же умнее,чем себя выдаете,Я же говорю, что такого бизнесмена не знаю.Не прикидывайтесь "дурачком" УЧИТЕЛЬ!!!!

      -2
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      Рейтинг: +9

      XAPAKTEP_ > BRO_football 26 апреля 2016, 20:45

      В Арзамас?

      -1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > XAPAKTEP_ 26 апреля 2016, 21:04

      эту мелочь вообще даже стыдно считать.. у меня аж носки от стыда покраснели..

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      Рейтинг: +9

      XAPAKTEP_ > кошмарик 26 апреля 2016, 21:07

      Ну если это для Вас мелочь,тогда вы и есть носки Кержакова.

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      Рейтинг: +9

      XAPAKTEP_ > arzamas 2 мая 2016, 19:17

      Ну точно ОЛЕНЬ 80 лвл.

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