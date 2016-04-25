Денисов: «Не каждый день гуляю в костюме Тора по центру Москвы»

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов рассказал о своих впечатлениях от участия в акции по розыгрышу билетов на матч 26-го тура РФПЛ против «Спартака». Напомним, Денисов раздавал билеты в костюме Тора.

«Классная акция получилась: много шутили, фотографировались и общались. Наши болельщики следили за новостями и были готовы сразу же стартовать в указанное место, поэтому билеты сразу разлетелись.

Старался держаться молодцом, но поначалу я чувствовал себя немного стеснительно. Все-таки не каждый день гуляю в костюме Тора по центру Москвы, не привык к такому количеству заинтересованных взглядов.

Буду рад, если эта шутливая акция привлечет больше людей на стадион», – сказал Денисов.