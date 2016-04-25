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    Виталий Денисов раздает билеты на матч со «Спартаком»

    Защитник «Локомотива» Виталий Денисов сегодня подарит по два билета на матч 26-го тура российской Премьер-лиги против «Спартака» первым четырем болельщикам, которые найдут его в центре Москвы.

    «Тор с билетами на дерби будет ждать вас в пределах Бульварного кольца. Для получения билетов нужно будет назвать пароль «Только «Локо», – говорится в сообщении пресс-службы «железнодорожников».

    Напомним, что матч 26-го тура «Локомотив» – «Спартак» состоится в субботу, 30 апреля, в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    25.04.2016 12:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 26 апреля 2016, 12:02

      ну хороший ход. Лишь бы выиграли у спартака.

      1
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      Рейтинг: +80

      Devil56 25 апреля 2016, 18:44

      Жаль не получилось туда подъехать, даже просто ради фотки и общения с Тором)

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 25 апреля 2016, 18:21

      Прикольно!

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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 25 апреля 2016, 12:52

      Поточнее, пожалуйста, Виталий!

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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 25 апреля 2016, 12:35

      Вот прикол будет,когда подойдут спартаковцы за билетами)))

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Romio-xxx 25 апреля 2016, 18:33

      Ещё и навешают ему)))

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