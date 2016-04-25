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    Павлюченко имеет шанс вернуться в основу

    Нападающий «Кубани» Роман Павлюченко имеет шанс вернуться в основной состав команды, если проявит себя в дубле.

    «У каждого человека свое мнение. У двадцати других людей оно может быть отличное от Павлюченко. Рома любит на прессу высказаться. Но я не говорю, что был конфликт. Перевод в дубль – тренерское решение. Так что если он будет проявлять себя в «молодежке», то вернется в основу.

    Есть ли у клуба желание продлить контракт с Павлюченко? У меня желание – остаться в Премьер-лиге. А все селекционные вопросы мы обсудим после сезона», – заявил спортивный директор клуба Мурат Гомлешко.

    Напомним, ранее форвард «Кубани» Роман Павлюченко был переведен в дублирующий состав из-за того, что вступился за Евгения Селезнева, которого отчитывал Сергей Ташуев. Из-за этого между тренером и игроком случился конфликт. После 25 матчей «Кубань» занимает 14-е место в турнирной таблице.

    Источник: ТАСС

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    25.04.2016 18:30
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