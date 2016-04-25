Павлюченко опроверг информацию о расторжении контракта с «Кубанью»

Нападающий «Кубани» Роман Павлюченко опроверг информацию о расторжении действующего контракта с краснодарской командой.

«Мне на эту тему сказать больше нечего, все уже сказано. А что касается моего будущего, у меня контракт с «Кубанью», который действует еще месяц. Что будет дальше, сказать не могу.

Что же касается слухов о расторжении контракта, это люди просто обманывают. Им делать нечего. Не своим делом занимаются. То, что пишется в СМИ, неправда», – заявил Павлюченко.

Напомним, ранее форвард «Кубани» Роман Павлюченко был переведен в дублирующий состав из-за того, что вступился за Евгения Селезнева, которого отчитывал Сергей Ташуев. После чего между тренером и игроком случился конфликт.