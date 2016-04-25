Гвардиола: «Таски доказал, что я несправедливо с ним обошелся»

Центральный защитник «Баварии» Сердар Таски, права на которого принадлежат «Спартаку», провел уверенный матч против «Герты» в прошедшую субботу, что может помочь ему сыграть в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Атлетико».

«Таски доказал, что я несправедливо с ним обошелся. Он провел выдающуюся игру и поможет нам в будущем», – заявил после матча Хосеп Гвардиола.

Напомним, что до матча с «Гертой» Таски дебютировал 20 февраля в матче против «Дармшадта», но был заменен в начале второго тайма после ошибки, которая привела к голу в ворота «Баварии». Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Бавария» состоится в среду, 27 апреля, в 21:45 по московскому времени.