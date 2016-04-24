Гвардиола может сохранить Туре в «Манчестер Сити»

Будущий главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может сохранить в составе команды полузащитника Яя Туре. Об этом сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк.

«С Туре пока вопрос не решен. Не факт, что он покинет «Манчестер Сити». Посмотрим до окончания чемпионата. Сейчас в команду придет тренер Хосеп Гвардиола. Могу сказать, что он очень любит Туре. Игрок в свое время ушел из «Барселоны» не из-за того, что тренер его выдавил. Сам полузащитник захотел уйти из команды. Тренер приглашал игрока к себе домой и уговаривал его остаться. Поэтому Туре даже может остаться в клубе из-за прихода Гвардиолы. Тренер положительно относится к игроку, это 100%», – сказал Селюк.

Напомним, Гвардиола возглавит «горожан» в начале следующего сезона, а Туре, как сообщалось ранее, может покинуть английский клуб по окончании нынешнего, когда закончится действие его контракта.