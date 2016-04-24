Беляев: «Спартак» всегда будет топ-клубом, благодаря своим прошлым успехам, как бы он сейчас ни играл»

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев, ранее выступавший за московский «Локомотив», попробовал найти причины тому, что красно-зеленые перестали входить в категорию топ-клубов России.

«А где можно посмотреть рейтинг, кто у нас топ-клуб, а кто – не топ? У каждого разные мнения. Болельщики «Локомотива», мне кажется, не считают, что их команда не входит в список лучших в стране. Вот «Рубин» – топ-клуб? По каким вообще критериям можно оценить топовость команды, не понимаю.

Титулы и история? Ну да, наверное, по истории, новейшей и прошлой. «Спартак» всегда будет топ-клубом, благодаря своим прошлым успехам, как бы он сейчас ни играл», – сказал Беляев.

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