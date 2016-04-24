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    Игонин: «Проигравший в матче между «Ростовом» и «Зенитом» точно вылетит из чемпионской гонки»

    Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура РФПЛ, в котором сине-бело-голубые встретятся с «Ростовом». Отметим, что встреча пройдет сегодня на стадионе «Олимп-2» и начнется в 19:30 по московскому времени.

    «Проигравший сегодня клуб точно вылетит из чемпионской гонки. У «Ростова» преимущество в домашнем стадионе, где команда Курбана Бердыева играет с особым настроем. Но если тренеры «Зенита» выберут правильную тактику, а футболисты сыграют на все 100%, тогда у «Ростова» нет шансов. Ростовчане будут иметь возможность положительного исхода, если у соперников возникнут проблемы в центре защиты или кто-то из игроков получит травму.

    «Зенит» в случае победы открывает себе дорогу к чемпионству. Атака «Зенита» лучшая в чемпионате России. Если бы не проблемы в обороне и пропущенные голы от не самых сильных соперников, сейчас вопрос о чемпионстве уже не стоял бы так остро», – сказал Игонин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.04.2016 15:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 24 апреля 2016, 20:52

      Нужно более правильно формулировать предложения,особенно по смыслу.«Проигравшие говнобомжи в матче с «Ростовом» точно вылетят из чемпионской гонки» вот как правильно))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 24 апреля 2016, 15:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ростов к вылету готов!

      -4
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