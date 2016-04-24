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    «Кубань» может разорвать контракт с Павлюченко из-за его конфликта с Ташуевым

    Руководство «Кубани» задумывается о досрочном расторжении контракта с нападающим команды Романом Павлюченко.

    Как сообщает источник, между форвардом и наставником краснодарцев Сергеем Ташуевым произошел конфликт, в результате которого игрок был сослан в дубль. Причиной конфликта явилось недовольство 34-летнего футболиста тем, как главный тренер общается с командой и персоналом клуба.

    Отмечается, что помимо этого несколько дней назад Павлюченко при всей команде высказал свое недовольство тем, как Ташуев проводит теоретические занятия, поскольку они проходят очень утомительно и растягиваются на 2-3 часа, наставник сразу же выгнал его из зала. После инцидента нападающий не присутствовал на тренировках основного состава.

    Также свое недовольство работой главного тренера активно высказывает другой форвард «Кубани» Евгений Селезнев, однако в его адрес санкций пока не последовало.

    Решение о расторжении контракта с Павлюченко может быть принято в ближайшие два дня. Напомним, что действующее соглашение бронзового призера Евро-2008 с краснодарцами рассчитано до лета 2016 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.04.2016 14:42
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    Комментарии8
    ...
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 24 апреля 2016, 21:23

      Может Павлюченко уже пора начать тренировать? Раз его утомляют занятия... По поводу Селезнева п...жь, ничего не было.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +315

      maksspartak 24 апреля 2016, 15:27

      Павлюченко за Аршавиным надо в Казахстан

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 24 апреля 2016, 15:07

      Никакого расторжения не будет,а просто закончится контракт,если только не захотят по обоюдному соглашению расстаться!

      0
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      Рейтинг: +51

      IAmZlatan 24 апреля 2016, 15:01

      ну 2-3 часа слушать теорию реально утомляет...по себе знаю

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +481

      sergey610 24 апреля 2016, 14:47

      Кто такой Павлюченко и Селезнев? Они есть никто и звать их никак.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +57

      Mr.Hamster > russkiisergei 24 апреля 2016, 15:50

      Ташуев-тренер легенда! Нигде больше года не задерживался...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      ETerno 24 апреля 2016, 14:47

      Комментарий удален.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +481

      sergey610 24 апреля 2016, 14:44

      Слов нет!!!

      -1
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