Серия А. «Сампдория» одержала волевую победу над «Лацио» и другие результаты

В матче 35-го тура Серии А «Сампдория» у себя дома одержала волевую победу над «Лацио» – 2:1.

В других встречах «Аталанта» сломила сопротивление «Кьево», «Болонья» оказалась сильнее «Дженоа», «Торино» уступил «Сассуоло».

Чемпионат Италии. Серия А. 35-й тур

Аталанта – Кьево – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Боррьелло, 55.

Удаление: Гомес, 75.

Болонья – Дженоа – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Джаккерини, 12; 2:0 – Флоккари, 63.

Сампдория – Лацио – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Джорджевич, 3; 1:1 – Фернандо, 20; 2:1 – Диаките, 79.

Торино – Сассуоло – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Сансоне, 2; 1:1 – Перес, 7; 1:2 – Пелузо, 76; 1:3 – Тротта, 90.

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