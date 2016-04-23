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    Чалый: «Сработала новость на всех сайтах о том, кто поменяет Чалого. Есть кандидатуры – меняйте»

    Главный тренер «Рубина» Валерий Чалый в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями после матча 25-го тура РФПЛ против «Терека» (0:1).

    «Спасибо ребятам за самоотдачу, но помимо самоотдачи футбол требует забитых мячей. Мы сегодня не использовали пять выгодных моментов. Но такие игры бывают. Это была ничейная игра, матч должен был закончиться вничью», – сказал Чалый.

    Также наставник прокомментировал информацию о том, что клуб ищет нового главного тренера.

    «Сработала новость на всех сайтах о том, кто поменяет Чалого. Есть кандидатуры – меняйте. Я философски к этому отношусь. Меня увольняют с первого дня после того, как я принял команду. Я уже адаптировался к этому, но прессу читать неприятно, практически не читаю прессу».

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2016 22:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +395

      meiram 24 апреля 2016, 05:47

      Дайте человеку спокойно доработать сезон-надо присмотреться к футболистам, какие-надо усилить позиции видно будет! У этих журналюг-выскочек одно только на уме, кого-то выставить на продажу, кого-то уволить, кого-то купить и рекомендовать на своем языке, попробуйте быть на месте тренера-сразу язык поганый отсохнет!

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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 23 апреля 2016, 22:55

      Правильно, и не читай, ни один сильный тренер в эту команду не пойдет, потребует денег на трансферы или чего-то еще. В том числе и Бердыев.

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