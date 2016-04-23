Зидан: «Криштиану здоров и отправится с нами в Манчестер»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы в матче 35-го тура Примеры против «Райо Вальекано» (3:2) оценил игру своих подопечных, а также рассказал о состоянии пропускавшего игру Криштиану Роналду.

«В начале игры командный прессинг был недостаточно хорош. В матче с соперником, который любит играть, это создавало проблемы. Во втором тайме мы справились лучше.

Мы знаем, что легких матчей не бывает. Мы знали, что нас ждет непривычное поле и сложный соперник. Маленькое поле, на котором нам пришлось преодолевать трудности.

Бэйлу было нужно немного времени, но физически он в порядке. Криштиану здоров и отправится с нами в Манчестер», – сказал Зидан.