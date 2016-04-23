Титов: «Мы сами еще не знаем, какой сегодня стиль у «Спартака»

Тренер «Спартака» Егор Титов в предматчевом интервью телеканалу «Наш футбол» рассказал, чем был обусловлен выбор стартового состава на матч 25-го тура РФПЛ против «Мордовии». Напомним, на поле в составе красно-белых с первых минут вышли голкипер Сергей Песьяков, защитники Сергей Брызгалов и Александр Пуцко, а также полузащитник Александр Зуев. В данные минуты идет первый тайм встречи. «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию поединка.

– Состав на матч с «Мордовией» оптимальный или все-таки экспериментальный?

– Давайте отталкиваться от того, что у нас много больных. Плюс игру пропускают Макеев и Глушаков. Болел Кутепов, также Мелкадзе и Мельгарехо. Поэтому на матч выставили тот состав, который наигрывали.

– А позиция голкипера? С начала недели знали, что выйдет Песьяков?

– Учитывая последние игры – в трех матчах мы пропустили девять мячей – мы решили что-то поменять. При этом мы не обвиняем в пропущенных голах Артем Реброва.

– Сегодня команде нужно просто взять три очка или сделать это в стиле?

– В стиле? Мы даже не знаем, какой у нас сегодня стиль. Стараемся играть в красивый футбол. Но, учитывая, что дома выигрываем мы немного, хорошо бы просто набрать три очка.