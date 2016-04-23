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  • Титов: «Мы сами еще не знаем, какой сегодня стиль у «Спартака»

Титов: «Мы сами еще не знаем, какой сегодня стиль у «Спартака»

23 апреля 2016, 17:29
7

Тренер «Спартака» Егор Титов в предматчевом интервью телеканалу «Наш футбол» рассказал, чем был обусловлен выбор стартового состава на матч 25-го тура РФПЛ против «Мордовии». Напомним, на поле в составе красно-белых с первых минут вышли голкипер Сергей Песьяков, защитники Сергей Брызгалов и Александр Пуцко, а также полузащитник Александр Зуев. В данные минуты идет первый тайм встречи. «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию поединка.

Состав на матч с «Мордовией» оптимальный или все-таки экспериментальный?

– Давайте отталкиваться от того, что у нас много больных. Плюс игру пропускают Макеев и Глушаков. Болел Кутепов, также Мелкадзе и Мельгарехо. Поэтому на матч выставили тот состав, который наигрывали.

А позиция голкипера? С начала недели знали, что выйдет Песьяков?

– Учитывая последние игры – в трех матчах мы пропустили девять мячей – мы решили что-то поменять. При этом мы не обвиняем в пропущенных голах Артем Реброва.

Сегодня команде нужно просто взять три очка или сделать это в стиле?

– В стиле? Мы даже не знаем, какой у нас сегодня стиль. Стараемся играть в красивый футбол. Но, учитывая, что дома выигрываем мы немного, хорошо бы просто набрать три очка.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Мордовия Титов Егор Песьяков Сергей Брызгалов Сергей Пуцко Александр Зуев Александр
Комментарии (7)
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gor77
1461423798
Упс!!! Так ещё и тренеры не знают что делать? А все Федун-Федун! Хороша компания! ))))))))))
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subbotaspartak
1461424346
тр...
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Zeff
1461428459
И вряд ли уже узнаем.
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alp
1461428480
собственно и так видно что у спартака полный бардак во всем
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mahan
1461430361
И это слова тренера ???? теперь понятно почему Спартак так снова проваливает сезон. Как это уже надоело.
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kotmyshka
1461445329
Мда!
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