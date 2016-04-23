Веркаутерен: «Извиняюсь перед болельщиками – «Крылья» не должны так играть»

Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен прокомментировал результат поединка 25-го тура РФПЛ против «Урала» (1:1).

«Мы хорошо смотрелись в первые пять минут, но этим все и ограничилось. Команда не делала того, что должна была сделать. Сейчас хочется очень многое сказать, мне нужно минут 10... Команда должна была играть выше и не пятиться постоянно назад. Особое внимание нужно было уделить передачам, потому что мы в них часто ошибались. Всего этого игрокам в перерыве не расскажешь.

Заменами мы изменили тактическую схему, за что были вознаграждены. Я не могу быть доволен нашей игрой, вопрос не только в заменах. Единственное, чем я доволен – команда боролась до конца и стремилась до последнего исправить ситуацию. Эту игру нужно забыть. Хочу извиниться перед болельщиками, потому что эта не та игра, которую мы должны демонстрировать. В первую очередь, необходимо смотреть на себя», – сказал Веркаутерен в эфире телеканала «Наш футбол».