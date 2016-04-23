Мартинес: «Беру вину за неудачи «Эвертона» на себя»

Главный тренер «Эвертона» Роберто Мартинес признал, что в неудачных выступлениях «ирисок» в текущем сезоне есть и его вина.

«Когда команда терпит поражения, критика вполне оправданна. Следует принять критику и взять ответственность на себя.

Должность главного тренера всегда сопряжена с возможностью уйти в остатку. Любой из наставников находится на расстоянии трех поражений от увольнения», — сказал Мартинес.

Напомним, что после 34-х туров «Эвертон» идет на 13-й строчке турнирной таблицы АПЛ.