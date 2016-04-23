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  • Пеллегрини: «Не думаю, что болельщики «Реала» желали моего ухода»

Пеллегрини: «Не думаю, что болельщики «Реала» желали моего ухода»

23 апреля 2016, 08:25
1

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Мануэль Пеллегрини считает, что болельщики королевского» клуба» не хотели его отставки. Чилиец руководил испанским грандом в сезоне-2009/10, однако затем был уволен со своего поста за неудовлетворительные результаты. Сейчас он занимает должность главного тренера в «Манчестер Сити».

«У меня никогда не было впечатления, что болельщики «Реала» желали моего ухода. Всегда чувствовал поддержку со стороны поклонников клубов, которые покидал. Мне не в чем упрекнуть болельщиков «Реала». Напротив, я выражаю им свою благодарность», — сказал чилиец.

Источник: Marca
Испания. Кубок Реал Манчестер Сити Пеллегрини Мануэль
Комментарии (1)
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barabashka
1461399287
давай уже на берега Невы перебирайся
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