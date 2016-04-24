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  • РФПЛ. «Ростов» разгромил «Зенит» и вернул себе лидерство, «Анжи» одолел «Кубань»

РФПЛ. «Ростов» разгромил «Зенит» и вернул себе лидерство, «Анжи» одолел «Кубань»

24 апреля 2016, 21:23
161

В центральном матче 25-го тура РФПЛ «Ростов» в родных стенах разгромно обыграл «Зенит» – 3:0. Благодаря этой победе ростовчане вернули себе лидерство в турнирной таблице чемпионата России.

В другой встрече «Анжи» благодаря голу с пенальти в исполнении Янника Боли одержал победу над «Кубанью».

Россия. Премьер-лига, 25-й тур

Ростов – Зенит – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Канга, 44; 2:0 – Азмун, 59; 3:0 – Ерохин, 76.

Ростов: Джанаев, Новосельцев, Баштуш, Навас, Кудряшов (Маргасов, 90), Канга, Нобоа, Калачев, Ерохин, Полоз (Думбия, 82), Азмун (Бухаров, 62).

Зенит: Лодыгин, Жирков (Юсупов, 79), Ломбертс, Гарай, Смольников, Хави Гарсия, Маурисио (Кришито, 79), Витсель, Шатов (Кокорин, 62), Дзюба, Халк.

Предупреждения: Канга, 41 – Витсель, 70; Кокорин, 80.

Судья: Сергей Карасев (Москва).

Анжи – Кубань – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Боли, 80 (с пенальти).

Анжи: Юрченко, Мусалов, Лазич, Жиров, Тигиев, Эбесилио, Маевский (Мкртчян, 46), Хадарцев, Максимов, Мутари (Бериша, 69), Абдулавов (Боли, 55).

Кубань: Беленов, Зотов, Армаш, Шандао, Аподи, Сантана, Якуба, Георгиевский (Хубулов, 64), Букур (Стажила, 79), Майрович, Селезнев.

Предупреждения: Зотов, 84; Бериша, 88 – Сантана, 27.

Удаление: Беленов, 77.

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

ЦСКА – Динамо – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – А. Березуцкий, 56.

ЦСКА: Акинфеев, Ткачев, А. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес (Набабкин, 72), Вернблум, Дзагоев, Муса, Еременко, Головин, Оланаре (Б. Натхо, 56).

Динамо: Шунин, Ещенко, Губочан (Дьяков, 14), Живоглядов (Кузьмин, 71), Козлов (Самба, 74), Хольмен, Денисов, Соснин, Ионов, Зобнин, Бечирай.

Предупреждения: Еременко, 60 – Денисов, 19; Зобнин, 69.

Удаление: Ещенко, 90.

Судья: Алексей Еськов (Москва).

Краснодар – Уфа – 4:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Вандерсон, 35; 2:0 – Смолов, 38; 3:0 – Петров, 70; 4:0 – Вандерсон, 90.

Краснодар: Крицюк, Калешин (Торбинский, 80), Гранквист, Сигурдссон, Газинский (Мамаев, 71), Петров, Каборе, Жоаозиньо, Перейра (Ахмедов, 66), Смолов, Вандерсон.

Уфа: Шелия, Аликин, Тумасян, Никитин, Сафрониди, Зубарев, Стоцкий (Карлос, 74), Пауревич, Зинченко, Кротов (Ханджич, 46), Игбун.

Предупреждения: Стоцкий, 46; Паревич, 82.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

Амкар – Локомотив – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Шкулетич, 19.

Амкар: Селихов, Идову, Занев (Зайцев, 30), Белоруков, Джикия, Баланович, Гол, Огуде, Гиголаев (Чума, 57), Комолов (Дайк, 80), Прудников.

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Чорлука, Дюрица, Логашов, Михалик (Ндинга, 69), Коломейцев, Самедов, Касаев, Миранчук (Тарасов, 90), Шкулетич (Хенти, 69).

Предупреждения: Джикия, 43; Гиголаев, 44; Белоруков, 72; Идову, 81 Пейчинович, 44.

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

Рубин – Терек – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Рыбус, 35.

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Бергстрем, Кверквелия, Котуньо, Оздоев, Кисляк (Дядюн, 83), Карадениз (Ткачук, 61), Цакташ (Девич, 46), Канунников, Портнягин.

Терек: Городов, Семенов, Плиев, Родолфо, Кузяев, Рыбус (Лебеденко, 69), Адилсон, Кен, Иванов, Грозав (Кану, 89), Митришев (Айссати, 76).

Предупреждение: Плиев, 15; Кузяев, 76; Адилсон, 82.

Судья: Алексей Матюнин (Москва).

Спартак – Мордовия – 2:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Самодин, 42; 1:1 – Боккетти, 48; 2:1 – Промес, 58; 2:2 – Луценко, 62.

Спартак: Песьяков, Брызгалов, Пуцко, Боккетти, Комбаров, Ромуло, Зотов (Джано, 46), Зуев, Попов (Мельгарехо, 78), Промес, Зе Луиш.

Мордовия: Ревишвили, Шитов (Тишкин, 79), Нахушев, Фибел, Ломич, Дудиев (Игнатович, 80), Махмудов, Стеванович, Луценко (Власов, 83), Самодин, Мухаметшин.

Предупреждение: Боккетти, 60; Попов, 77; Зуев, 79 – Махмудов, 66; Мухаметшин, 90.

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

Крылья Советов – Урал – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Сапета, 13; 1:1 – Родич, 78.

Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Надсон, Таранов, Бурлак, Родич (Чочиев, 86), Померко, Габулов, Яхович, Молло, Бруно (Яковлев, 76).

Урал: Заболотный, Мартынович, Данцев, Гогниев, Новиков (Рязанце, 46), Асеведо, Фонтанелло, Сапета, Фидлер, Коробов (Манучарян, 88), Емельянов.

Предупреждение: Емельянов, 46.

Судья: Александр Егоров (Саранск).

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Урал Спартак Мордовия Рубин Ахмат Амкар-Пермь Локомотив Краснодар Уфа ЦСКА Динамо Анжи Кубань (ЛФЛ) Ростов Зенит
Комментарии (161)
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lange
1461427177
Спартак, как Буратино создан на радость людям)
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alp
1461486273
я согласен на ничьи везде, кроме Ростов-Зенит. Здесь Зенит должен взять 3 очка
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Tri
1461513654
Зенит вперёд!!!
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lordmrv
1461522343
Вечер мой сегодня скрашен! Был Зенит отпидорашен"!
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slavа0508
1461523127
Поздравляю весь Ростов и футболистов и горожан,с заслуженной победой,Вся Россиия болеет за вас по крайне мере провинция!!!!Впёрёд Ростов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!
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Krasnodar 123
1461523373
РОСТОВ С ПОБЕДОЙ!
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Zenit_EKB_88
1461524844
Бердыев лох
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Zenit_EKB_88
1461524972
Чем плох Российский футбол ,такие команды как Амкар и Ростов встанут всей командой у своих ворот и ждут момента,в европе нет ни одной такой команды,автобус у своих ворот и делают рекорд Джанаеву (чурке)
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RamonCSKA
1461526447
Честно не в восторге от футбола , Ростов опять невероятно сушит игру ,просто вяжет ее со всех сторон , тут и месси бы 1 затолкал в лучшем случае , зенит попался на стандартную удочку ,пропустил контр атаку голеву. , а там все 11 у своих ворот на контр атаках
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pravda
1461529186
Давайте не будем ля-ля, Ростов сыграл так, как нужно было, что бы выиграть! Какой дурак попрет против Зенита в открытый футбол...такого тренера можно идиотом назвать. И еще, те кто возмущается игрой Ростова, игру посмотрите для начала! Ростов выиграл у Зенита по всем параметрам, в движении, в желании, в самоотдаче и тем более, Боаш попал на крючок Бердыева, который долго не думая, поставил того на туше! И этого тренера ни в сборную не зовут, ни в команды лидеры...не "Иванов" ведь! Дайте Бердыеву Зенит ну или игроков такого уровня, тогда можно осуждать что либо, а так, он выжимает максимум из того, что имеет под рукой. Или кто то хочет сказать, что лучше, так сказать с атакующей игрой барахтаться на дне или вот так вот сидеть на первом месте!? Не обманывайте себя, сегодня Рос...Бердыев вынес Зенит и хваленного заморского тренера!
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