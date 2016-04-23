Джеррард: «В воскресенье у «Лестера» самый важный матч в истории клуба»

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард считает крайне важным для «Лестера» выиграть в матче 35-го тура чемпионата Англии у «Суонси».

«В воскресенье у «Лестера» самый важный матч в истории клуба. Команда Раньери должна контролировать свои эмоции и сделать всe возможное, чтобы «Тоттенхэм» не догнал их в турнирной таблице. Если «Лестер» сумеет выиграть этот матч без Варди, то их посыл «Тоттенхэму» будет предельно понятным», — сказал англичанин.

Напомним, что игра состоится завтра, 24 апреля. Начало встречи в 18:15.