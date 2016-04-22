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  • Азмун: «Зенит» находится у нас на хвосте, как и остальные команды, но мы о них не думаем»

Азмун: «Зенит» находится у нас на хвосте, как и остальные команды, но мы о них не думаем»

22 апреля 2016, 21:48
11

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун рассказал о своих ожиданиях накануне матча 25-го тура РФПЛ против «Зенита».

«Это очень серьезный соперник, где собраны сильные игроки. Для того, чтобы достичь хорошего результата, нам придется быть очень сконцентрированными.

«Зенит» будет бороться за золотые медали чемпионата до конца. Этот клуб находится у нас на хвосте, как и остальные команды. Но мы не думаем о преследователях. Нам просто нужно играть в свой футбол», – сказал Азмун.

Также футболист попросил болельщиков поддержать команду в предстоящей игре

«Пускай они поддерживают нас так же ярко, как это было в прошлых матчах. Мы играем для них и нам приятно, когда на трибунах аншлаг».

Матч «Ростов» – «Зенит» состоится в воскресенье, 24 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Азмун Сердар
Комментарии (11)
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Serjoga
1461351280
Удачи!
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deinego77@yandex.ru
1461352676
Вперёд Ростов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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alp
1461353415
Вечером в воскресенье поговорим ;-) а так то да - футбик будет интересный
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halk1981
1461353712
да-да мы близко ха-ха
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VVM1964
1461356148
ГДЕ ХВОСТ И ГДЕ ГОЛОВА - ВСЕ МОЖЕТ ПОМЕНЯТЬСЯ , ЕЩЕ 6 ТУРОВ !!!
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DblMok3
1461356604
Приятно видеть перемены в стане лидеров ЧР. Что ростов, что Краснодар, да и многие другие радуют. Пусть победит сильнейший!
Ответить
арейская
1461372405
Буду болеть за "Ростов", только матч состоится в воскресенье, никаких переносов, по-моему, не анонсировали
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zeni
1461391235
Удачи ЗЕНИТУ!!
Ответить
Zeff
1461393546
Ростову надо думать о 3-м месте.
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somn
1461408365
А что у Ростова под хвостом? Ему туда дорога...
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