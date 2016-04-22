Азмун: «Зенит» находится у нас на хвосте, как и остальные команды, но мы о них не думаем»

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун рассказал о своих ожиданиях накануне матча 25-го тура РФПЛ против «Зенита».

«Это очень серьезный соперник, где собраны сильные игроки. Для того, чтобы достичь хорошего результата, нам придется быть очень сконцентрированными.

«Зенит» будет бороться за золотые медали чемпионата до конца. Этот клуб находится у нас на хвосте, как и остальные команды. Но мы не думаем о преследователях. Нам просто нужно играть в свой футбол», – сказал Азмун.

Также футболист попросил болельщиков поддержать команду в предстоящей игре

«Пускай они поддерживают нас так же ярко, как это было в прошлых матчах. Мы играем для них и нам приятно, когда на трибунах аншлаг».

Матч «Ростов» – «Зенит» состоится в воскресенье, 24 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени.