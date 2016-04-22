Пеллегрини: «Даже если бы я дважды выиграл ЛЧ и АПЛ, в клуб все равно пришел бы Гвардиола»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини уверен, что его успехи не могли повлиять на приглашение в клуб Хосепа Гвардиолы. Напомним, нынешний наставник «Баварии» возглавит манкунианцев летом.

«Клуб всегда хотел работать с Гвардиолой, и это логично, потому что их отношения длятся еще с тех времен, когда он был в «Барселоне».

Пеп был готов к предложениям, и было ясно, что они собираются пригласить его, когда он освободится. Даже если бы я выиграл две Лиги чемпионов и две АПЛ, Гвардиола все равно пришел бы в «Манчестер Сити», – сказал Пеллегрини.