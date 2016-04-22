Покеттино: «Отсутствие Варди сильно ударит по «Лестеру»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал дисквалификацию нападающего «Лестера» Джейми Варди. Напомним, Варди был удален с поля в матче 34-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (2:2) и пропустит как минимум одну игру.

«Я думаю, что это станет для «Лестера» сильным ударом, потому что Варди – один из лучших игроков чемпионата.

У «Лестера» есть хорошие и разнообразные футболисты, которые смогут сыграть так же, как Варди, но он – один из сильнейших нападающих лиги», – сказал Покеттино.

Отметим, что в понедельник станет известно, понесет ли Варди дополнительное наказание за свое поведение после удаления в матче с «Вест Хэмом». Футболист может получить дисквалификацию еще на одну игру.