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    Игонин: «Самое жесткое слово Гаджиева – «барбос»

    Бывший футболист «Сатурна» Алексей Игонин, который выступал в этом клубе под руководством нынешнего наставника «Амкара» Гаджи Гаджиева, прокомментировал историю с конфликтом между главным тренером пермяков и Георги Пеевым. Напомним, Пеев объявил об уходе из «Амкара» из-за оскорблений со стороны Гаджиева.

    «Гаджи Муслимович – сдержанный и воспитанный тренер. Он в силу опыта и возраста старается говорить с игроками как учитель с учениками. Всегда есть беседы: кому-то это нравится, кому-то нет. Кто-то не выдерживал долгих разговоров.

    Мне всегда казалось, что Гаджи Муслимович даже говорить по-другому не способен. Не помню мата от него. Самое жесткое его слово – «барбос». Только два раза были провальные игры, когда Гаджиев повышал свой голос, и мне казалось, что это не он. Он не оскорблял никогда никого», – рассказал Игонин.

    Источник: Р-Спорт

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    22.04.2016 19:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11227

      alp 22 апреля 2016, 22:38

      во-во. на пенсию пора

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