Роналду пропустит матч с «Райо Вальекано», но сыграет с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о сроках восстановления нападающего мадридцев Криштиану Роналду. Напомним, что у форварда «сливочных» сегодня была выявлена мышечная травма.

«Криштиану очень сильно хотел принять участие в поединке. У него ничего серьезного, однако играть в подобном случае противопоказано. Он останется в Мадриде, где будет готовиться к игре с «Манчестер Сити».

Хорошо, что у нас есть такой игрок, который постоянно амбициозен и всегда хочет помочь команде», – сказал Зидан.