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Роналду пропустит матч с «Райо Вальекано», но сыграет с «Манчестер Сити»

22 апреля 2016, 16:13
3

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о сроках восстановления нападающего мадридцев Криштиану Роналду. Напомним, что у форварда «сливочных» сегодня была выявлена мышечная травма.

«Криштиану очень сильно хотел принять участие в поединке. У него ничего серьезного, однако играть в подобном случае противопоказано. Он останется в Мадриде, где будет готовиться к игре с «Манчестер Сити».

Хорошо, что у нас есть такой игрок, который постоянно амбициозен и всегда хочет помочь команде», – сказал Зидан.

Источник: AS
Испания. Примера Лига чемпионов Райо Вальекано Реал Манчестер Сити Роналду Криштиану Зидан Зинедин
Комментарии (3)
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Gans333
1461332078
Слава богу, что ничего серьёзного
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viking_91
1461342202
рони лучший!
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ЦСКА 2015-2016
1461344057
здоровье тебе
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