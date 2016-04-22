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    Промес: «Не перейду в ЦСКА, ведь я не проститутка»

    Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес дал понять, что не перейдет в ЦСКА ни при каких условиях.

    – Болельщики «Спартака» боятся, что вы уедете в Европу. А в футболке другой российской команды можете себя представить?

    – В ЦСКА – нет. Я не какая-то проститутка. И мне слишком нравится красный цвет.

    – Но в цветах ЦСКА тоже есть красный.

    – Он не такой красивый, как у нас. На самом деле, я не думаю ни о каких трансферах внутри России. Да, в в футболе бывает все. Но если я уеду, и у меня будет возможность вернуться, то я выберу «Спартак».

    Напомним, два года назад ЦСКА интересовался Промесом. Сумма трансфера должна была составить 8 миллионов евро, но игрок выбрал «Спартак».

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.04.2016 14:23
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +1004

      OOOVVV. 22 апреля 2016, 23:44

      Контуженных сПАРТАКОВЦЕВ в ЦСКА ни за какие деньги не возьмут.И чего
      вдруг ХРЮКНУЛ?

      -1
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      Рейтинг: +11227

      alp 22 апреля 2016, 22:45

      никогда не говори никогда. . надеюсь, гинер нагнет спам на бабло за такие слова, промеса и бомбардир

      -3
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      Рейтинг: -92

      Raxor 22 апреля 2016, 21:41

      спустя пару сезонов он будет катать за цска или зенит и еще на вью скажет что с детства мечтал играть за этот клуб

      -3
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      Рейтинг: +11227

      alp > VVM1964 22 апреля 2016, 22:46

      его за язык никто не тянул. будем посмотреть

      0
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      Рейтинг: +1847

      mahan 22 апреля 2016, 21:27

      Промес красава, Дзюбишько сраная шалава в бомжатнике !!!1

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 апреля 2016, 21:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кто минус поставил? Проститутка не дала что ли?

      -4
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 22 апреля 2016, 19:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дурачёк что ли...?

      -7
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 апреля 2016, 19:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Частенько проститутки более порядочные,чем "порядочные"

      -4
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      Рейтинг: +75

      Tommy Lee 22 апреля 2016, 18:23

      Толстый намёк на то, кем является Широков.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Tommy Lee 22 апреля 2016, 18:36

      Нет, он имеет ввиду переход Дзюбы в Зенит.

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      Рейтинг: +1608

      кто там 22 апреля 2016, 18:14

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      ну может и не пр, но явно не очень хороший человек. сломать Данни, а теперь после своих громких слов, что в срамтаке будет до тех пор пока что нибудь не выиграет не уйдет подбирать слова с намеком, что летом лыжи навострил куда то.. хотя что уж, какой клуб такие и игроки

      -4
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      Рейтинг: +1297

      compka 22 апреля 2016, 18:13

      а все не-проститутки так говорят, а потом ... переходят в Зенит !!!

      -2
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