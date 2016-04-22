Нойер просит не форсировать подготовку Боатенга

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер уверен, что не нужно форсировать появление на поле защитника команды Джерома Боатенга.

«Мы не должны рисковать в вопросе восстановления Боатенга. Нужно, чтобы он медленно приобретал нужные кондиции.

Мы все хотим видеть его в составе сборной Германии. Впереди чемпионат Европы. Так что Боатенг ни в коем случае не должен снова получить травму», – приводит слова Нойера TZ.

Напомним, что несколько дней назад Боатенг вернулся к тренировкам в общей группе.