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    Лория мог оказаться в «Челси» или «Депортиво»

    Вратарь «Крыльев Советов» Георгий Лория рассказал, что мог продолжить свою карьеру до переезда в Самару в Англии или Испании.

    «Это правда, что меня хотели купить в «Челси». До перехода в «Крылья» также было предложение от «Депортиво», были переговоры с «Ноттингемом», «Витессом», «Карпатами» и «Динамо».

    Еще был вариант с переходом в «Сток» и в одну команду из Буэнос-Айреса. Было что-то еще, но сейчас не припоминаю», – сказал Лория.

    Напомним, что за «Крылья Советов» Лория выступает с сентября 2015 года.

    Источник: YouTube

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    22.04.2016 08:16
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +39

      MaxBet5555 22 апреля 2016, 19:39

      Чтобы сбылись мечты ему в газпром надо а не в крылья)))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      MonTee 22 апреля 2016, 15:31

      Как же много диванных аналитиков и героев. Прям не могу :D
      Посмотрите в интернете почему Лория не смог перейти в Челси и Депортиво

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +41

      skiros > MonTee 5 мая 2016, 09:45

      Ну так почему он не перешёл в депортиво?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +126

      Bellamy90 22 апреля 2016, 15:11

      Это он про Football manager?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +293

      VVK13 22 апреля 2016, 12:39

      главное правильный выбор, подумаешь челси, депортиво, сток главное крылья))))

      3
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      Рейтинг: +39

      MaxBet5555 > VVK13 22 апреля 2016, 19:38

      а я думал для тебя важнее Черноморец Новороссийск)))))

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 22 апреля 2016, 10:08

      Благо, что в Карпатах не оказался.

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 22 апреля 2016, 09:38

      Учитесь у Крисюка!!!

      0
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      Рейтинг: +312

      Zly 22 апреля 2016, 08:50

      К чему эти воспоминания, теперь ты в КС

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