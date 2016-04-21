Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Денис Черышев вернется в общую группу на следующей неделе

21 апреля 2016, 16:16
7

Тренер «Севильи» Дмитрий Черышев рассказал о процессе восстановления своего сына, полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

«Денис хорошо себя чувствует, восстанавливается. Думаю, что на следующей неделе уже будет тренироваться в общей группе. Он и так уже тренируется с партнерами. Но это мои предположения. Хотя, скорее всего, так и будет.

Не знаю, сможет ли он восстановиться к ближайшей игре в воскресенье с «Хетафе», я еще с ним не разговаривал по этому поводу.

Конечно, он успеет показать себя. Все будет нормально! До чемпионата Европы еще много времени, почти два месяца. Повторюсь, он успеет показать себя в оставшихся четырех матчах», – заявил отец футболиста.

Напомним, что Черышев-младший получил травму подколенного сухожилия прямой мышцы бедра левой ноги в матче 28-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (1:3) в начале марта.

Источник: ТАСС
Испания. Примера Испания Валенсия Севилья Хетафе Черышев Денис Черышев Дмитрий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Svarnoy14
1461246077
Хорошо бы перед Евро и игровую практику получить.
Ответить
ШарКий вояж в ТуЛузу
1461246772
Россия ждет, Слуцкий надеется, Нижний верит!
Ответить
Garrincha58
1461248366
не помню чтобы этот выскочка Черышев играл хотя бы три игры подряд то он в глубоком запасе то постоянно травмирован походу его ждет судьба Измайлова который постоянно лечился
Ответить
Nark0z
1461253431
Да ну его нахер этого Черышева, не игрок, а туфелька хрустальная.
Ответить
Truly
1461253720
Без него они как-то получше играют, по крайней мере результаты показывают.
Ответить
maior-60
1461261971
Отец - за сына. Это нормально. Только не тянет сынок на сборную. Слабоват здоровьем вышел.
Ответить
калач
1461304057
о у Севильи новый тренер
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
1
Орлов сказал, что его поразиило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
13:38
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
1
Оздоев: «Россию в ближайшие 3–4 года никуда не допустят»
13:18
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
1
В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»
12:56
2
Мостовой – о Даку: «Если забьет 3, те же самые, кто плевал ему в спину, бегут обнимать и качать на руках»
12:42
2
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова
12:17
3
Все новости
Все новости
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
Вчера, 14:57
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
Вчера, 13:59
1
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
Вчера, 10:36
2
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
8 августа
2
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
8 августа
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
8 августа
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
8 августа
2
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
8 августа
1
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
8 августа
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
7 августа
Радимов описал тренера «Ростова» Альбу двумя словами
7 августа
2
19-летний Диоманде поделился эмоциями от перехода в «Реал»
7 августа
3
Винисиус прокомментировал продление контракта с «Реалом»
6 августа
«Реал» объявил о продлении контракта с Винисиусом
6 августа
6
«Барселона» отказалась от покупки Альвареса
6 августа
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
6 августа
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
6 августа
Фото«Реал» подписал Диоманде на 7 лет
6 августа
3
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Названа точная сумма трансфера Диоманде в «Реал»
6 августа
«Барселона» провела переговоры по Родри
6 августа
2
Раскрыт размер новой зарплаты Винисиуса
6 августа
1
Винисиус договорился о новом контракте с «Реалом»
6 августа
2
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Спартаковец Парада выявил отличие РПЛ от Примеры
5 августа
1
Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети
5 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+