Денис Черышев вернется в общую группу на следующей неделе

Тренер «Севильи» Дмитрий Черышев рассказал о процессе восстановления своего сына, полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

«Денис хорошо себя чувствует, восстанавливается. Думаю, что на следующей неделе уже будет тренироваться в общей группе. Он и так уже тренируется с партнерами. Но это мои предположения. Хотя, скорее всего, так и будет.

Не знаю, сможет ли он восстановиться к ближайшей игре в воскресенье с «Хетафе», я еще с ним не разговаривал по этому поводу.

Конечно, он успеет показать себя. Все будет нормально! До чемпионата Европы еще много времени, почти два месяца. Повторюсь, он успеет показать себя в оставшихся четырех матчах», – заявил отец футболиста.

Напомним, что Черышев-младший получил травму подколенного сухожилия прямой мышцы бедра левой ноги в матче 28-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (1:3) в начале марта.