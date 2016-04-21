Владлен Юрченко: «В «Байере» все будет зависеть от меня, как я буду тренироваться»

Украинский полузащитник «Байера» Владлен Юрченко прокомментировал продление контракта с леверкузенским клубом.

«У руководства «Байера» была опция продления контракта, и они решили его продлить. Разговор был с моим агентом, они решали две недели, и вот я продлил. Главное для меня – получать игровую практику и помогать команде. У нас стоит задача попасть в Лигу чемпионов, а дальше будет видно с нового сезона.

Главный тренер сказал, что я прогрессирую, он мне дает играть в основе. Началось все со «Штутгарта», и в последнее время выхожу с первых минут. Дальше все будет зависеть от меня, как я буду тренироваться», – подчеркнул Юрченко.

В текущем сезоне украинец семь раз выходил на поле в матчах Бундеслиги, в которых отметился одним забитым мячом.