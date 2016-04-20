Юрченко продлил контракт с «Байером»

Полузащитник «Байера» Владлен Юрченко продлил свой действующий контракт с клубом до 2018 года. Напомним, что 22-летний футболист молодежной сборной Украины перебрался в Леверкузен в 2014 году. Его действующий контракт был рассчитан до середины 2016 года.

В текущем сезоне Юрченко семь раз выходил на поле в матчах Бундеслиги, в которых отличился одним забитым мячом.