Юрченко продлил контракт с «Байером»

gut gemacht!
Полузащитник «Байера» Владлен Юрченко продлил свой действующий контракт с клубом до 2018 года. Напомним, что 22-летний футболист молодежной сборной Украины перебрался в Леверкузен в 2014 году. Его действующий контракт был рассчитан до середины 2016 года.
В текущем сезоне Юрченко семь раз выходил на поле в матчах Бундеслиги, в которых отличился одним забитым мячом.
#YurchaBLEIBT bis 2018! #Bayer04 hat die Vertragsoption gezogen, alle Infos: https://t.co/oleqe7Ds7V pic.twitter.com/TRkj1benJG— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 20 апреля 2016 г.