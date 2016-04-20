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    Юрченко продлил контракт с «Байером»

    Полузащитник «Байера» Владлен Юрченко продлил свой действующий контракт с клубом до 2018 года. Напомним, что 22-летний футболист молодежной сборной Украины перебрался в Леверкузен в 2014 году. Его действующий контракт был рассчитан до середины 2016 года.

    В текущем сезоне Юрченко семь раз выходил на поле в матчах Бундеслиги, в которых отличился одним забитым мячом.

    Источник: ФК «Байер»

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    20.04.2016 17:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      Respectjkeee 20 апреля 2016, 18:37

      gut gemacht!

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