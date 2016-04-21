Руководство «Динамо» продолжает верить в Погребняка

Генеральный директор «Динамо» Сергей Сысоев дал понять, что в московском клубе рассчитывают на форварда Павла Погребняка. Напомним, ранее появилась информация, что руководство бело-голубых может расстаться с 32-летним нападающим.

– В двух последних матчах Павел не попадал в основной состав, проводил неполные встречи. Наверное, у тренеров есть какие-то вопросы к его игре. Но у него действующий контракт. В котором не сказано: «Футболист обязан выступать за основной состав в каждом матче». Вопрос его использования – в компетенции тренеров.

– Решают, наверное, не только тренеры. Есть сумма контракта. Игра футболиста либо соответствует ей, либо нет. Так что это вопрос и руководства клуба, в том числе.

– Юридически все проще. Сегодня мы видим, что контракт Погребняка действует и выполняется в полном объеме. Но Паша не выходит в стартовом составе. Значит, у тренера есть вопросы. Но со стороны руководства клуба вопросов к нему пока нет. Единственное что могу сказать: хотелось бы, чтобы Погребняк демонстрировал на поле нечто большее, чем он демонстрирует сегодня.

– У Погребняка, по логике, не самый маленький контракт. Задача разгрузить зарплатную ведомость для «Динамо» еще актуальна?

– На сегодняшний день фонд оплаты труда в «Динамо» уже существенно сокращен. И это правильно, это соответствует требованиям финансового «фэйр плей». Контракт с Павлом подписан совершенно осознанно. Мы и в этот контракт, и в Павла верим. Теперь он должен показать себя.