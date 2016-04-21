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Руководство «Динамо» продолжает верить в Погребняка

21 апреля 2016, 07:27
13

Генеральный директор «Динамо» Сергей Сысоев дал понять, что в московском клубе рассчитывают на форварда Павла Погребняка. Напомним, ранее появилась информация, что руководство бело-голубых может расстаться с 32-летним нападающим.

– В двух последних матчах Павел не попадал в основной состав, проводил неполные встречи. Наверное, у тренеров есть какие-то вопросы к его игре. Но у него действующий контракт. В котором не сказано: «Футболист обязан выступать за основной состав в каждом матче». Вопрос его использования – в компетенции тренеров.

– Решают, наверное, не только тренеры. Есть сумма контракта. Игра футболиста либо соответствует ей, либо нет. Так что это вопрос и руководства клуба, в том числе.

– Юридически все проще. Сегодня мы видим, что контракт Погребняка действует и выполняется в полном объеме. Но Паша не выходит в стартовом составе. Значит, у тренера есть вопросы. Но со стороны руководства клуба вопросов к нему пока нет. Единственное что могу сказать: хотелось бы, чтобы Погребняк демонстрировал на поле нечто большее, чем он демонстрирует сегодня.

– У Погребняка, по логике, не самый маленький контракт. Задача разгрузить зарплатную ведомость для «Динамо» еще актуальна?

– На сегодняшний день фонд оплаты труда в «Динамо» уже существенно сокращен. И это правильно, это соответствует требованиям финансового «фэйр плей». Контракт с Павлом подписан совершенно осознанно. Мы и в этот контракт, и в Павла верим. Теперь он должен показать себя.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Погребняк Павел
Комментарии (13)
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ljrljr0505
1461213436
правильно. Он и дальше будет оправдывать их доверие, сидя на лавке.
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Omanid87
1461215205
да зачем он нужен? 18 матчей-1 мяч...Смотреть на его игру невозможно...Кураньи был такого же плана игрок-хоть порой не забивал,зато давал болельщикам надежду на завершение атаки,бился до конца...
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pivovar
1461216735
Верить можно только в Валеру!
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serhz
1461217029
ПРИЧИНА НЕУДАЧ ДИНАМО --ВОТ ТАКИЕ НЕДОРУКОВОДИТЕЛИ !, ЖДИТЕ ! -ПАША ВАМ ЕЩЁ ПОКАЖЕТ --ФИГУ НАПРИМЕР !
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KRUSH
1461220520
Пашка деревяшка...
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Diman67
1461220698
от Пашки только в ворота свиней отлетает)))) 18 игр - 1 мяч. свиней точно кто-то проклял))
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ДАША Д
1461221783
В Динамо не хотят понять, что деньги потрачены зря.
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valeh172
1461222111
Руководства Динамо верит в Святого Павла.
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FanatSerj
1461223860
Что за тупые новости, кто такую чушь вбрасывает: Кобелова уволят - в Кобелева верим. Избавится от Погребняка - в Погребняка верим. Кто следующий? Дьяков, Шунин? Вон тот молодой парнишка справа, которого еще никто и не запомнил?
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Dinamo4emp
1461228491
ахаха вот это цирк))) В Кобелева верим в Погребняка верим))
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