Суарес: «Очень важно, что мои голы помогли «Барселоне» одержать победу»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес, ставший автором покера в матче 34-го тура чемпионата Испании с «Депортиво», поделился своими впечатлениями от победы.

«Очень важно, что мои голы помогли команде одержать победу, помогли ей в столь тяжелый момент. Нам была необходимо побеждать. В матче против «Валенсии» мы создали много моментов, но сумели забить лишь однажды. Сейчас же мы испытываем хорошие ощущения.

Мы люди, а не машины, и нам свойственно ошибаться. Сегодняшняя победа говорит о том, что сейчас мы сплоченнее, чем когда-либо прежде», – сказал Суарес.