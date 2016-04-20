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Примера. «Барселона» уничтожила «Депортиво»

20 апреля 2016, 22:50
9

В матче 34-го тура Примера «Барселона» нанесла сокрушительное поражение «Депортиво» на его поле. Сине-гранатовые отправили в ворота галисийцев восемь безответных мячей. Больше всех голкипера хозяев огорчил Луис Суарес – на его счету четыре гола. Напомним, что каталонцы проиграли три предыдущих встречи в чемпионате Испании.

Чемпионат Испании. Примера. 34-й тур

Депортиво (Ла-Корунья) – Барселона (Барселона) – 0:8 (0:2)

Голы: 0:1 – Суарес, 11; 0:2 – Суарес, 24; 0:3 – Ракитич, 47; 0;4 – Суарес, 53; 0:5 – Суарес, 64; 0:6 – Месси, 73; 0:7 – Бартра, 79; 0:8 – Неймар, 81.

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Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Депортиво
Комментарии (9)
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Тraumtanzеr
1461182408
Проснулись.
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Smallint
1461183004
Хорошо что не Плетикоса играл.
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koli4ka
1461183210
Барса раненая, но совсем не хромая...
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Ronaldinho R10
1461183634
Всех с долгожданной победой,посоны=))! Месси и Суарес были хороши!А Неймар опять весь матч играл ка днина.
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compka
1461185221
обычно Суарес кусает, а тут его укусили
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Александр ЗА
1461186637
Молодцы
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KARAT777
1461186858
Попали под горячую руку
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40Zver40
1461187055
Вот что значит "не дразни бульдога" Суарес сегодня просто феноменальную игру провел! Парни собрались и доказали что те последние игры были полосой неудач, которая надеюсь сегодня закончилась!
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Azat Hatamow
1461188553
Вооот, теперь узнаю Барселону
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