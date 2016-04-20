Примера. «Барселона» уничтожила «Депортиво»

В матче 34-го тура Примера «Барселона» нанесла сокрушительное поражение «Депортиво» на его поле. Сине-гранатовые отправили в ворота галисийцев восемь безответных мячей. Больше всех голкипера хозяев огорчил Луис Суарес – на его счету четыре гола. Напомним, что каталонцы проиграли три предыдущих встречи в чемпионате Испании.

Чемпионат Испании. Примера. 34-й тур

Депортиво (Ла-Корунья) – Барселона (Барселона) – 0:8 (0:2)

Голы: 0:1 – Суарес, 11; 0:2 – Суарес, 24; 0:3 – Ракитич, 47; 0;4 – Суарес, 53; 0:5 – Суарес, 64; 0:6 – Месси, 73; 0:7 – Бартра, 79; 0:8 – Неймар, 81.

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