Варди может пропустить матч против «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Лестера» Джейми Варди понесет наказание в виде двух матчей дисквалификации за свое поведение в поединке с «Вест Хэмом». В игре с «молотобойцами» 29-летний форвард заработал удаление, после чего оскорбил главного арбитра встречи Джонатана Мосса и ткнул в него пальцем.
Отмечается, что первый матч футболист пропустит из-за автоматической дисквалификации, а второй – в наказание за неподобающее поведение на поле.
Таким образом, Варди, забивший в нынешнем розыгрыше АПЛ 22 гола в 34 встречах, пропустит матчи против «Суонси» и «Манчестер Юнайтед».
Источник: Telegraph.co.uk