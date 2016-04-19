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Варди может пропустить матч против «Манчестер Юнайтед»

19 апреля 2016, 16:27
11

Нападающий «Лестера» Джейми Варди понесет наказание в виде двух матчей дисквалификации за свое поведение в поединке с «Вест Хэмом». В игре с «молотобойцами» 29-летний форвард заработал удаление, после чего оскорбил главного арбитра встречи Джонатана Мосса и ткнул в него пальцем.

Отмечается, что первый матч футболист пропустит из-за автоматической дисквалификации, а второй – в наказание за неподобающее поведение на поле.

Таким образом, Варди, забивший в нынешнем розыгрыше АПЛ 22 гола в 34 встречах, пропустит матчи против «Суонси» и «Манчестер Юнайтед».

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Лестер Манчестер Юнайтед Варди Джейми
Комментарии (11)
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Fc_Baikal
1461073361
Довы*бывался)
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liver2015
1461076899
нервы не выдержали
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BAIv
1461077666
так его удалили не за что, гнилая англицкая стандарта, надо помочь столице
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koli4ka
1461079168
Отшень, отшень жаль...
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Schicko_008
1461079855
ну вот как такое можно допускать вообще??? Ладно, даже например, забудем про чудо Лестера. Будь на месте Лестера хотя бы даже МанСити: то есть МС идет на первом месте, его преследует набравший ход Тоттенхэм, остается 4 игры до конца. В этот момент за не фига удаляют Агуэро и дают ему еще дискву за то, что он пальцем на судью показал. Ну разве можно так??? Это же прямое вмешательство в гонку за чемпионство, может напрочь изменить результат целого сезона. Вспомнить хотя бы победный гол Агуэро в недавнем сезоне. Ну вот что было бы, если б его удалили за выдуманную симуляцию в предыдущем матче... Я негодую и опечален...
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Jack24
1461083206
Лучшего игрока этого сезона загнобить решили, идиоты
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Devil56
1461083624
И без Варди справятся
Ответить
Samov@r
1461096186
Слив Лестера очевиден
Ответить
rusti2006
1461130462
Всё ровно Лестер будет Чемпионом АПЛ!
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BELUQ
1461154957
видели бы в Англии, как с судьями общается Вернблум
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