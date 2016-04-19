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    Канунников: «Здорово, что наш шведский «Икея» забил дебютный гол»

    Нападающий «Рубина» Максим Канунников после победного матча 24-го тура российской Премьер-лиги с «Уралом» отметил дебютный мяч в исполнении защитника казанцев Эмиля Бергстрема.

    «В первом тайме присматривались друг к другу, не знали, чего ожидать от отскоков поля, поэтому играли даже слишком просто, чтобы не ошибиться. Во втором тайме игра шла к ничейному результату, но получилось забить. После этого мяча команды раскрылись.

    Хорошо, что наконец-то мы забили после «стандарта», я не помню даже, когда последний раз такое было. И здорово, что «Икея» наш шведский забил, мы все его поздравили с дебютным голом», – отметил Канунников.

    Источник: ФК «Рубин»

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    19.04.2016 14:17
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