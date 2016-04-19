Рыжиков: «Отразил пенальти благодаря каждодневной работе и везению»

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков подвел итоги матча 24-го тура чемпионата России с «Уралом», в котором казанская команда со счетом 1:0 одержала победу, а сам вратарь отразил пенальти в первом тайме.

– Сложный ли матч? Я в воротах играл, а не в поле. Думаю, ребятам чуть потяжелей было километры наматывать. Спасибо им, что бились до конца. Моментов у моих ворот почти не было кроме пенальти. Забили гол, Эмилю тоже спасибо.

– Прокомментируйте эпизод с отраженным пенальти.

– Это везение помогло и каждодневная работа.

– За счет чего все-таки удалось победить?

– За счет самоотдачи. Ребята старались друга за друга, за тренера. Конечно, поле не давало комбинировать, твердоватое было, неровное. Если бы полили, может, получше было бы. Ничего, 1:0 мы выиграли, идем дальше, впереди «Терек».