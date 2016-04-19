Беллараби не хочет покидать «Байер»

Полузащитник леверкузенского «Байера» Карим Беллараби не собирается менять клубную прописку по окончании текущего сезона.

«Я принял окончательное решение защищать цвета «Байера» и в следующем сезоне. Да, мне поступали предложения от английских и испанских клубов, но я считаю, что наша команда только встала на путь развития. Полностью доверяю наставнику нашей команды Роджеру Шмидту и хочу сделать следующие шаги вместе с ним и командой», — сказал немец.

Ранее сообщалось, что у футболиста сборной Германии есть интересные предложения от иностранных клубов.