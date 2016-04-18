Касильяс: «Три недели назад не поверил бы, что у «Барселоны» будет такой кризис»

Вратарь «Порту» Икер Касильяс поделился своим мнением о неудачах «Барселоны» и выразил надежду на успех «Реала», за который он ранее выступал.

«Надеюсь, Зидана ждет успех. Нам всем нравилась его футбольная карьера, и я надеюсь, что теперь у нас есть тренер, который принесет Мадриду радость и славу.

Когда мяч не идет в ворота, то внезапно наступает кризис. Если бы мне три недели назад сказали об этом, я бы не поверил.

Я доволен, потому что Мадрид приблизился к лидеру и может побороться за титул, а ведь несколько недель назад это казалось невозможным», – сказал Касильяс.