Витсель: «Мной интересуются многие клубы»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель в эфире канала «Наш футбол» рассказал, что у него есть предложения от других клубов, но сейчас он не думает о возможном уходе из петербургской команды.

«Правда, что мной интересуются многие клубы. У меня есть предложения, но я не хочу на них концентрироваться. Нужно сосредоточиться на сегодняшних задачах, нас ожидает концовка чемпионата.

Какой чемпионат мне нравится больше? Все говорят, что самая сильная лига – английская. Не буду спорить», – сказал Витсель.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Витселем интересуется «Манчестер Сити».