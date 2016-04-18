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    Орлов: «Дзюба полетел со спартаковскими игроками в Москву, и это очень хорошо»

    Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о том, что нападающий «Зенита» и бывший игрок «Спартака» Артем Дзюба отправился в Москву вместе со столичной командой после матча 24-го тура РФПЛ.

    «У Дзюбы нет никакой эйфории, связанной с 100-м голом. Он со спартаковскими игроками полетел в Москву – это очень хорошо. Он спокоен.

    В Санкт-Петербурге к этому относятся абсолютно спокойно. Немного надумано это противостояние клубов. К нам в Россию постепенно приходит профессионализм. Игроки общаются за пределами поля. Я понимаю, что он дружит с кем-то из игроков «Спартака», – сказал Орлов в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.04.2016 21:28
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 19 апреля 2016, 18:50

      пенсионер орлов как всегда в своём репертуаре,интересно,на каком зелье он сидит?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +331

      NapaS 19 апреля 2016, 00:35

      Непонятна позиция Аленя. На фоне таких результатов не мешало бы заручиться поддержкой болельщиков или, в крайнем случае, постараться лишний раз не провоцировать общественность.
      Всем сразу было очевидно, что разрешение Дзюбе сесть в наш клубный автобус, а затем полететь с вместе с командой на их чартере, нашло бы поддержку красно-белой аудитории только в том случае, если бы Дзюба полетел в багажном. Присутствие его в салоне к тому же не добавляло команде, как коллективу.
      Вопрос: Дмитрий Анатольевич, в чем соль?

      -2
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      Рейтинг: +5175

      Каратель > shlomo 19 апреля 2016, 18:52

      так свиньёй то как раз дзюбишка оказался,сколько с него говна лилось в адрес спартака при каждом вью,совести же хватило у алчного буратино

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель > Ardenn 19 апреля 2016, 21:54

      да накуй такие "братья" нужны

      1
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      Рейтинг: +331

      NapaS > shlomo 20 апреля 2016, 00:31

      Несомненно. Но здесь это причем?
      Уступить место старшему, помочь страждущему, замесить чурок, заступаясь за девушку, и подобные поступки - да. Но к ситуации с Дзюбой это не имеет никакого отношения. Тут предсказуем неотвратимый негативно-деструктивный эффект от подобной компании для твоей команды и для твоего авторитета как тренера и лидера в глазах болельщиков.
      Поэтому тема Аленя не раскрыта, вопрос повис в воздухе.

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      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 19 апреля 2016, 00:27

      ну это нормально

      -1
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      Рейтинг: +78

      Federalll 19 апреля 2016, 00:22

      Интересно, он с Боккетти сел в разных частях салона :)))

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 19 апреля 2016, 00:10

      В Москве клубы по круче и кальяны лучше...

      1
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      Рейтинг: +12

      Ugo 18 апреля 2016, 22:27

      Респект Артему, класс очевиден.

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 18 апреля 2016, 21:59

      поехал со спартаком праздновать свою победу

      6
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > fakel-vrn 19 апреля 2016, 00:43

      Возвращение блудного сына?

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