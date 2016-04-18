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    Лодыгин: «После матча с Францией неприличные комментарии прозвучали в мой адрес»

    Вратарь «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин прокомментировал свои действия в товарищеском матче против команды Франции (2:4). Напомним, Лодыгин вышел на поле во втором тайме и пропустил два гола.

    «После матча довольно жесткие, даже где-то неприличные, комментарии прозвучали в мой адрес. Но я могу рассказать, какими вижу эти ситуации. В моменте с первым голом, конечно, я должен был отбивать удар со штрафного. Моя ошибка была в том, что я сделал лишний шаг влево и не успел дотянуться до мяча. Плюс ко всему здесь еще и мастерство бьющего игрока, который моей ошибкой воспользовался. Полети мяч чуть по другой траектории, и я бы без проблем добрался до него. Но удар вышел таким, что после того самого шага отбить было почти невозможно.

    Если говорить о втором голе, то я считаю, что выходить было необходимо. Одним пасом оборона была отрезана, я не мог оставаться на линии, иначе бы соперник просто расстрелял ворота. Я сокращал угол, но допустил две ошибки: вышел слишком далеко и упал на колени, после чего Коман уже за счет своей резкости развернулся и послал мяч практически в пустые ворота.

    Я не говорю, что не ошибся. Да, я допустил неточности в обоих пропущенных голах. Это не фатальные ошибки, как, например, выпущенный из рук мяч. Но даже за небольшие неточности на высоком уровне тебя моментально наказывают. Соперник чуть послабее мог и не использовать мои оплошности. Играя же с Францией, как и с любой другой классной командой, ты не имеешь права даже на минимальную ошибку», – сказал Лодыгин.

    Источник: ФК «Зенит»

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    18.04.2016 19:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 апреля 2016, 13:34

      Привез себе 2 мяча и хочет слышать хвалебную оду? У Акинфеева научился всему: и играть и махать на все руками!

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 22 апреля 2016, 13:08

      Всё верно, Юра! и даже успел в коня кахой кинуть!++

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 апреля 2016, 20:54

      Скажи спасибо, что сейчас не 80-е прошлого века! А то как про Филимонова забыли бы на 16 лет!

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 18 апреля 2016, 20:50

      Адекватные рассуждения адекватного человека.

      2
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 18 апреля 2016, 20:48

      #ГильермеОсновнойВратарь

      0
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 18 апреля 2016, 19:37

      Гильерме довольно уверенно играл, правда в товарнике против Литвы

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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 18 апреля 2016, 19:21

      Это и есть уровень!!! А то привыкли... Раньше брали и сейчас возьмут, конкуренции то нет!

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