Покеттино хочет видеть Артету в тренерском штабе «Тоттенхэма»

Полузащитник «Арсенала» Микель Артета после истечения срока контракта с «канонирами» может пополнить тренерский штаб «Тоттенхэма». Главный тренер «шпор» Маурисио Покеттино хочет видеть испанца одним из своих помощников.

Напомним, Покеттино и Артета вместе выступали за «ПСЖ» в 2001-2002-м годах

«Он симпатичен мне, а я симпатичен ему. Вы в курсе нашей истории в «ПСЖ»: он тогда был 17-летним парнем, а я – капитаном команды.

Нас связывают теплые отношения, однако я никогда не обсуждаю слухи», – сказал Почеттино.

Ранее появилась информация, что Артета может стать частью тренерского штаба Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».