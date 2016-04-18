Пименов: «Кобелеву стоит дать доработать сезон, вне зависимости от результатов «Динамо»

Бывший форвард «Динамо» Руслан Пименов считает, что главному тренеру команды Андрею Кобелеву нужно позволить доработать до окончания сезона. Также он выразил надежду, что бело-голубым удастся сохранить прописку в РФПЛ, минуя стыковые матчи.

«Я считаю, что Кобелев должен доработать до конца сезона, вне зависимости от того, какие будут результаты команды. До завершения чемпионата осталось не так много матчей. Кобелеву надо однозначно поработать, считаю, что смена тренера сейчас не требуется.

Надеюсь, что «Динамо» сможет выбраться из пике и сумеет сохранить прописку в Премьер-лиге, минуя стыковые матчи. Да, впереди у «Динамо» такие соперники, как ЦСКА, «Спартак», «Зенит». Но с такими соперниками зачастую легче играть, они сами играют и другим дают.

Турнирное положение давит, ребята переживают и перестраховываются. Этими факторами обуславливается то пике, в которое угодило «Динамо», и матч с «Крыльями» тому подтверждение», – сказал Пименов.

Напомним, по прошествии 24-х туров «Динамо» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице всего в одном очке от зоны стыковых матчей.