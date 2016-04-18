Спаллетти опроверг сообщения о драке с Тотти

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти опроверг информацию о драке с легендой римского клуба Франческо Тотти после матча с «Аталантой» (3:3).

«Меня удивляет то, что я иногда читаю в прессе. Я не уходил с игроками в подтрибунные помещения, я ждал их уже в раздевалке. Я категорически отрицаю, что у меня с игроками была перепалка или еще хуже – драка, как пишут некоторые издания. Я никогда не поднимаю руку на своих игроков», – заявил Спаллетти.

Стоит отметить, что между Спаллетти и Тотти существует конфликт. После забитого гола Тотти, который спас «Рому» от поражения, Спаллетти заявил, что это не меняет его отношения к возрастному игроку.