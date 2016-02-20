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    Тотти: «Я не могу оставаться в «Роме» при таких обстоятельствах»

    Нападающий "Ромы" Франческо Тотти рассказал о своем положении в команде.

    "Я все еще чувствую себя в хорошей форме и хочу играть. Травма осталась позади, так что если я не играю, то это только из-за тактических соображений.

    При таких обстоятельствах я не могу оставаться в "Роме". Мне больно находиться в запасе. Я понимаю, что моем возрасте люди начинают играть меньше, но закончить карьеру вот так было бы очень плохо для человека, который столько сделал для "Ромы". Я требую больше уважения к себе.

    Мои отношения со Спаллетти сводятся к фразам "доброе утро" и "добрый вечер" – вот и все. Он говорил много приятного газетам, но не мне в лицо. Мой контракт завершается в июне. Я дождусь новостей от президента и оценю ситуацию. Я ожидаю, что мне честно расскажут о положении вещей", – сказал Тотти.

    Источник: Football Italia

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    20.02.2016 22:32
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +79

      dragon922 21 февраля 2016, 16:27

      п и д а р а с этот спагетти тотти легенда клуба он должен играть он и бутсы тотти не стоит

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 > dragon922 21 февраля 2016, 20:02

      Сколько он должен играть? До 50 или до 60-ти? Давно уже видно что скорости нет

      -2
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      Рейтинг: +152

      Diman67 21 февраля 2016, 00:40

      в похожей ситуации Стиви Джеррард был. Тоже человек-легенда. Думаю Тотти следующий сезон начнёт где-нибудь за океаном. Таковы футбольные реалии. Ветеранов уважают только на словах

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 20 февраля 2016, 23:58

      Честно и Спалетти? Наивняк. Тот ему скажет одно а президенту клуба другое. Знаем, проходили.

      1
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      Рейтинг: +30

      Associazione Calcio Milan 20 февраля 2016, 23:48

      Ческо может приносить пользу выходами на замену

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Tolibjon 20 февраля 2016, 23:20

      Haha

      0
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      Рейтинг: +143

      Essence 20 февраля 2016, 22:53

      Если Рома без Тотти будет давать удовлетворительный руководство результат,то думаю поедет он в Америку.Вот и вся любовь!

      1
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      Рейтинг: +79

      буба спб > Essence 20 февраля 2016, 23:07

      ну или в Китай, сейчас это направление в тренде у футболистов)

      4
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 20 февраля 2016, 22:52

      Тотти излишне эгоистичен. Да, он очень много сделал для «Ромы», намного больше, чем 99% футболистов для своих клубов, но никто не обязан ставить его из-за этого в состав, если по мнению тренера есть более готовый футболист. И распинаться при личной встрече перед ним тоже никто не должен.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Freyk 21 февраля 2016, 00:48

      Всё так!

      2
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