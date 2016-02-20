Тотти: «Я не могу оставаться в «Роме» при таких обстоятельствах»

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти рассказал о своем положении в команде.

«Я все еще чувствую себя в хорошей форме и хочу играть. Травма осталась позади, так что если я не играю, то это только из-за тактических соображений.

При таких обстоятельствах я не могу оставаться в «Роме». Мне больно находиться в запасе. Я понимаю, что моем возрасте люди начинают играть меньше, но закончить карьеру вот так было бы очень плохо для человека, который столько сделал для «Ромы». Я требую больше уважения к себе.

Мои отношения со Спаллетти сводятся к фразам «доброе утро» и «добрый вечер» – вот и все. Он говорил много приятного газетам, но не мне в лицо. Мой контракт завершается в июне. Я дождусь новостей от президента и оценю ситуацию. Я ожидаю, что мне честно расскажут о положении вещей», – сказал Тотти.