Манолев: «Нужно забивать голы, чтобы выигрывать и остаться в Премьер-лиге»

Защитник «Кубани» Станислав Манолев отметил осложнившееся положение своей команды после поражения от «Ростова».

«Что не получилось у «Кубани"? Не забиваем голы. Это нужно делать, чтобы выигрывать и остаться в Премьер-лиге.

Мы смотрели видео: «Ростов» всегда так играет, через длинные передачи. Один-два раза так сделать, вот и получается момент у них. «Ростов» ничем удивил. У них есть свой стиль игры. Они любят играть через контратаки. «Ростову» реально побороться за чемпионство. Если выиграть оставшиеся матчи.

Я думаю, что турнирное положение «Кубани» стало хуже. Надо набирать очки в домашних играх, выигрывать, если хотим остаться в Премьер-лиге», – заявил Манолев.

Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Кубань» – «Ростов» закончился со счетом 0:1. Автором единственного гола стал Александр Гацкан.