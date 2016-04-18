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  • Варди может получить более длительную дисквалификацию за оскорбление судьи матча с «Вест Хэмом»

Варди может получить более длительную дисквалификацию за оскорбление судьи матча с «Вест Хэмом»

18 апреля 2016, 01:30
7

Нападающий «Лестера» Джейми Варди может получить дополнительную дисквалификацию за неспортивное поведение и симуляцию во время матча 34-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (2:2). Напомним, в этой встрече игрок был удален с поля за две желтые карточки, и теперь как минимум пропустит игру следующего тура против «Суонси».

Тем не менее, форвард может не отделаться лишь одним матчем отсидки. Футбольная ассоциация Англии может увеличить длительность его наказания за оскорбления в адрес главного судьи встречи Джонатана Мосса. При этом Варди не только словесно высказал арбитру свое недовольство, но и тыкал пальцем ему в лицо. Если Мосс сделал соответствующую запись в своем рапорте о матче, то ФА может применить к футболисту более суровые меры.

В текущем чемпионате Англии Варди принял участие в 34-х играх, забив 22 гола.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Лестер Варди Джейми
Комментарии (7)
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rashidinho
1460936950
Мосс затащил весх хэм, надеюсь дисквалификацию отменят.
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Диктор
1460948640
Судья козел-может он питерский????????
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Аид666
1460950563
Судью тогда пожизненно дисквалифицируйте!
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Tekken3
1460952450
В моменте на видео судья же прав. варди специально подставился под защитника, судья четко видел.
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Reets
1460963747
Да ну. Придумал судейка. У игроков ноги заплетались, какая симуляция? Да и сам Варди пеналь не просил. Я бы тоже оскорбил ))
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Perchik96
1461009791
Симуляция( Но можно было и пожалеть. Вторая желта за полуконтакт-жестко! Сломал игру(
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