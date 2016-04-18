Варди может получить более длительную дисквалификацию за оскорбление судьи матча с «Вест Хэмом»

Нападающий «Лестера» Джейми Варди может получить дополнительную дисквалификацию за неспортивное поведение и симуляцию во время матча 34-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (2:2). Напомним, в этой встрече игрок был удален с поля за две желтые карточки, и теперь как минимум пропустит игру следующего тура против «Суонси».

Тем не менее, форвард может не отделаться лишь одним матчем отсидки. Футбольная ассоциация Англии может увеличить длительность его наказания за оскорбления в адрес главного судьи встречи Джонатана Мосса. При этом Варди не только словесно высказал арбитру свое недовольство, но и тыкал пальцем ему в лицо. Если Мосс сделал соответствующую запись в своем рапорте о матче, то ФА может применить к футболисту более суровые меры.

В текущем чемпионате Англии Варди принял участие в 34-х играх, забив 22 гола.