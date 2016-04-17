Точилин: «Кобелеву уже пора принимать какие-то меры для исправления ситуации»

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин прокомментировал результат встречи 24-го тура РФПЛ между бело-голубыми и «Крыльями Советов» (0:1).

«Своим проигрышем «Динамо» осложнило себе задачу в турнирной таблице, потому что эта игра была не за три очка, а за шесть. Тем более у команды очень непростой календарь. За судьбу клуба становится страшно, сейчас он находится в опасности, поскольку в турнирной таблице все ближе подбирается «Уфа». Андрею Кобелеву уже пора принимать какие-то меры, чтобы исправить ситуацию.

У «Динамо» очень большие проблемы в атаке, поэтому команде не удалось забить гол. Если бы игроки использовали свои моменты, то результат был бы другой. К сожалению, голы даются команде тяжело, но это проблемы нападающих», – сказал Точилин.